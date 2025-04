per Mail teilen

Wen das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stockach 2020 anklagen wird, blieb traditionell bis zum Dreikönigstag ein wohlgehütetes Geheimnis. Nun ist's heraus: Der Grünen-Politiker Cem Özdemir muss sich in diesem Jahr vor dem Gericht verantworten.

Datum: Donnerstag, 20. Februar 2020 Beginn: 20:15 Uhr

Ort: Jahnhalle

Jahnweg 1

78333 Stockach

Lageplan

Am "Schmotzigen Dunschtig" muss sich der Grünen-Politiker dem Gericht stellen. Mit Cem Özdemir werde "ein scheinbar allseits beliebter, tatsächlich jedoch hochumstrittener Politiker vorgeladen, der sich mit seiner gefürchteten und manchmal nervigen, gar herabwürdigenden Schwertgosch immer wieder und im wahrsten Sinne um Kopf und Kragen redet", so das Narrengericht.

Angeklagt und verurteilt: Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier, Malu Dreyer, Winfried Kretschmann, Andrea Nahles, Philipp Rösler, Peter Altmaier, Annegret Kramp-Karrenbauer und so weiter - die Liste der Politprominenz, die sich vor dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stockach verantworten musste, ist lang.

Seit 1351, also seit 669 Jahren, dürfen die Stockacher Narren im Gedenken an ihren Gründervater, Erznarr "Hans Kuony von Stocken", einmal im Jahr ein Narrengericht abhalten. Die Strafe wird traditionell in "Eimern Wein" bemessen. Dabei fasst ein "Eimer" laut einem alten österreichischen Hohlmaß sage und schreibe 60 Liter.

Das SWR Fernsehen überträgt diesen Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht am Schmotzigen Dunschtig. Fachkundig und humorvoll kommentieren SWR-Moderatorin Kristin Haub und der Stockacher Gerichtsnarr Rainer Vollmer.