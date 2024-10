per Mail teilen

Originalzitat aus einer Fernsehwerbung der 1950er Jahre: „Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?“ Dieses Rollenklischee schien längst überholt. Doch jetzt werben immer mehr junge Frauen als Influencerinnen auf Tiktok oder Instagram für ein Leben als Hausfrau. Was steckt hinter dem Trend zum „Traditional Wife“?