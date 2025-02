Regina Kröger in Andernach muss sich oft ekeln. Auf ihrem Grundstück in der Innenstadt tummeln sich immer wieder etliche Ratten. Die Hausbesitzerin vermutet, dass die Tiere durch das Taubenfüttern einer Nachbarin angelockt werden. Probleme mit Ratten gibt es aber auch in anderen Städten im Land. Fachleute vermuten, dass auf einen Einwohner in Städten drei bis vier Ratten kommen.