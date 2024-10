Das schwer beschädigte historische Rathaus in Altenahr soll langwierig und aufwendig saniert werden, obwohl der Bürgermeister für einen Abriss und Neubau plädiert. Der Grund: Denkmalschutz. In Zell an der Mosel gibt es auch ein historisches Rathaus, das jetzt abgerissen werden darf. Wie passt das zusammen?