Für Geflüchtete in Duldung wurde das Chancenaufenthaltsrecht geschaffen. Sie haben dann 18 Monate Zeit, eine Arbeit oder eine Ausbildung aufzunehmen und sich um ihren Identitätsnachweis zu kümmern. Es ist also ein Aufenthaltsrecht auf Probe. Das Gesetz aber läuft Ende des Jahres aus. Vor Ort sieht man das Verfahren als Erfolg an, wie ein Beispiel aus der Region Trier zeigt. Die Politik ist uneins.