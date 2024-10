Ärzte in RLP klagen, dass viele Termine nicht rechtzeitig abgesagt werden. Bis zu zehn Prozent ihrer Termine würden täglich ausfallen, so eine Ärztin aus Mainz. Ein Arzt in Worms verlangt von seinen Patienten eine Strafgebühr, wenn sie einen Termin nicht absagen. Was sagen die Verbände dazu?