Seit rund einem Jahrzehnt fühlen sich viele Menschen in Drehenthalerhof nicht mehr sicher. Denn es passieren immer wieder merkwürdige Dinge in dem Ortsteil von Otterberg in der Pfalz. Es fing an, als Anwohner auf Wiesen plötzlich Aufschüttungen aus Erde und Gesteinsbrocken entdeckten. Woanders sahen sie nach eigener Aussage Müllhalden, von Unbekannten gerodete Waldstücke, zerstörte Wege. In LKW und Radladern saßen vermummte Fahrer. Telefonleitungen wurden durchschnitten, eine Grillhütte brannte ab und in einer Nacht gingen gleich zwei Autos in Flammen auf. Gegen den Ortsbürgermeister gab es eine Morddrohung, er trat daraufhin zurück. Zwar gab es Prozesse und Gerichtsurteile, doch der Ort kommt nicht zur Ruhe.