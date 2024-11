In der Südwestpfalz gibt es überdurchschnittlich viele Beschäftigte, die älter als 60 Jahre sind. Die Region bereitet sich darauf vor, dass die Boomer-Generation bald in den Betrieben fehlt. Eine Bäckerei in Bundenthal setzt auf Roboter, ein Arzt bezahlt seine Mitarbeiter übertariflich. Reporter Leo Colic hat sich für den SWR-Thementag „Verrentungswelle“ umgehört.