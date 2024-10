Pillen statt Prävention – Mediziner im Land kritisieren „Gesundes Herz“- Gesetz

Herzinfarkt. Mit 33 Jahren. Stefan Trautmann aus Nieder-Olm bei Mainz konnte es kaum glauben. Bei den Untersuchungen stellt sich heraus: Genetisch bedingt hat er ein höheres Risiko für Herzinfarkte. Tatsächlich ist die Lebenserwartung in Deutschland niedriger als in vielen anderen westeuropäischen Ländern, was hauptsächlich an häufigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will dies mit dem „Gesundes Herz“-Gesetz ändern. Doch Ärzte, Apotheker und Krankenkassen laufen dagegen Sturm.