per Mail teilen

500 Medikamente fehlen derzeit in den Apotheken im Land. Darunter Präparate für Diabetiker, Impfstoffe für Kinder und auch Kochsalz-Lösungen, die dringend in Krankenhäusern gebraucht werden. Lieferketten sind unterbrochen, teils wird nur im Ausland produziert. Was sagen Wirtschaftsforscher, Pharmaunternehmen und die Politik?