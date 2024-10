In Dernau will man den Aufbau nach der Ahr-Flut nutzen, um klimafreundlich zu heizen: mit Nahwärme. 19 Millionen Euro soll die neue Nahwärmeversorgung kosten, an die sich fast zwei Drittel der Hausbesitzer in Dernau anschließen lassen wollen. Das Land hat Geld zugesagt, ob angesichts der Haushaltsprobleme die nötigen Bundesmittel kommen, ist fraglich.