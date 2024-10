per Mail teilen

Gleiche Chancen für alle Kinder, möglichst viel Normalität und bessere Inklusion – das will die Landesregierung durch eine neue Schulverordnungen erreichen. Das klingt gut, kommt bei vielen Schülern, Eltern und Lehrkräften aber nicht gut an. Sie sehen das Prinzip der Förderschule in Gefahr.