In der Fassfabrik in Hachenburg treffen sich immer wieder Rechtsextremisten. Zuletzt löste die Polizei eine Kampfsportveranstaltung auf. „Active Clubs“ sind neu in der Szene. Vordergründig betreiben sie Kampfsport, laut Experten vermitteln sie aber auch eine rechtsextremistische Gesinnung.