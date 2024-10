per Mail teilen

Die SPD in Rheinland-Pfalz kommt bei der Europawahl aus dem Abwärtsstrudel nicht heraus. Selbst auf ihre einstigen Hochburgen kann sie nicht mehr zählen. Die Partei hat ein Vertrauensproblem. Kritiker sagen, das liege nicht nur an der SPD-geführten Bundesregierung, sondern auch an der Landesregierung.