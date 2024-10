In 16 Orten in Rheinland-Pfalz gibt es keine Postfiliale mehr, obwohl es das Postgesetz vorschreibt, für Kommunen mit über 2.000 Einwohnern. Statt dessen werden Poststationen mit Videotelefonie installiert, das ist auch erlaubt. Reizt die Post das aus, um Personal und Kosten zu drücken?. Was sich schön digital anhört, klappt im Selbstversuch nämlich gar nicht.