Wirtschaftskrise - Fährt das Autoland gegen die Wand?

Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise – und Baden-Württemberg trifft es besonders hart. Die Absatzzahlen bei Mercedes, Porsche und Co gehen zurück, Werksschließungen und Entlassungen stehen im Raum. Zehntausende Jobs könnten wegfallen. Viele Beschäftigte bangen um ihre Zukunft, ihre Häuser, ihre Familien.

Hat die Branche den Wandel zur Elektromobilität und Digitalisierung verschlafen? Experten sagen: Ja. Jetzt liegt die Hoffnung auf der Politik – Schwarz-Rot in Berlin soll retten, was zu retten ist. Aber helfen Steuererleichterungen und Subventionen wirklich? Oder braucht es einen Strukturwandel, um das Autoland zukunftssicher zu machen?

Mit:

Florian Weber (Moderator)

Thorsten Frei (Kanzleramtsminister, CDU)

Prof. Dr. Katharina Hölzle (Fraunhofer IAO)

Ralf Hägele (Betriebsrat Bosch)

Rolf Geisel (Geschäftsführer Boysen)