Wie Breitensport & Vereine ums Überleben kämpfen I Zur Sache! Baden-Württemberg

Breitensport, Gemeindeleben und freiwilliges Engagement – ohne Ehrenamtliche bricht vieles zusammen.

In Baden-Württemberg halten Menschen wie Thomas Seyfang aus Eglosheim die Gesellschaft am Laufen: Ob im Schützenverein, im Repair-Café, beim Obst- und Gartenbauverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr – Seyfang ist das Rückgrat des Ehrenamts in seiner Gemeinde. Seine Frau ist auch dabei, wenn es heißt: anpacken statt zuschauen.

Doch was treibt Ehrenamtliche wie ihn an – und was erschwert ihre Arbeit?

Auch Olympiasieger Dieter Baumann steht heute nicht mehr nur auf der Laufbahn, sondern auch am Grill – als Ehrenamtlicher im LAV Tübingen. Für ihn ist Breitensport mehr als Bewegung – er ist sozialer Kitt für die Gesellschaft. Doch es fehlt an Unterstützung, Infrastruktur und Anerkennung.