Trumps Zollpolitik schockt Europa, die Börsen sind auf Achterbahnfahrt, auch der Wohlstand im Land ist in Gefahr. Mit dem neuen Sondervermögen soll gegengesteuert werden. 500 Milliarden für die Infrastruktur, viele weitere Milliarden fürs Militär. Am lautesten melden sich nun Länder und Kommunen. Wir haben mehrere Städte im Land besucht, die mit den Geldern ihre stockenden Infrastrukturprojekte endlich vorantrieben wollen. Doch wer garantiert, dass die Mittel auch schnell und effektiv dort ankommen, wo sie am nötigsten sind? Was hilft das Geld, ohne dass wir alte Prozesse entschlacken? Und woher sollen die zusätzlichen Mittel für Investitionen kommen?

Mit:

Alexandra Gondorf (Moderatorin)

Isabel Grupp-Kofler (Unternehmerin)

Katja Kipping (Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtverbands)

Nico Reith (Oberbürgermeister Herrenberg)

Andreas Schwarz (Grüne, Fraktionsvorsitzender Baden-Württemberg)