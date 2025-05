Trotz Krise erfolgreich – Bauern erfinden sich neu I Zur Sache! Baden-Württemberg

Idyllische Weinberge, traditionelle Bauernhöfe, Kühe auf grünen Wiesen – das Bild vom Landleben in Baden-Württemberg scheint intakt. Doch die Realität sieht anders aus – vom Schwarzwald bis in den Großraum Stuttgart. So kann Schwarzwaldbäuerin Erika Obergfell gerade so von ihren Erzeugnissen leben, trotz täglicher harter Arbeit. Winzer Martin Fischer musste sein Familienweingut in Vaihingen/Enz sogar aufgeben, Teile seiner Reben roden. Auch: weil die Kunden nicht bereit sind genug für seinen Wien zu bezahlen. Steigende Kosten, sinkende Preise und ein Markt, der Masse statt Klasse bevorzugt, zwingen Bäuerinnen und Winzer in die Knie.

Das ist ein Beitrag aus dem landespolitischen SWR-Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ vom 22.05.2025. Die komplette Sendung und die ganze Debatte rund um das Thema findet Ihr unter diesem Link in der ARD-Mediathek: www.ardmediathek.de/sendung/zur-sache-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8zNDk4MjA2