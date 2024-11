​​Händlerfrust statt Weihnachtslust – Sind unsere Innenstädte noch zu retten? ​

Mit dem Zerbrechen der Ampel-Regierung und dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA steht die Politik vor grundlegenden Veränderungen. Das Ausscheiden der FDP stellt die politische Stabilität in Deutschland auf die Probe. Gleichzeitig könnte eine zweite Amtszeit Trumps zu Spannungen zwischen Deutschland und den USA führen, insbesondere in Bezug auf Handelsbeziehungen, die Verteidigungs- und Klimapolitik. Was bedeuten diese Entwicklungen also für uns hier in Baden-Württemberg?

Zur Sache diskutiert

Zu Gast bei Alexandra Gondorf sind unter anderem US-Entertainer Ron Williams, Grünen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger, Unternehmer Jan Stefan Roell und der Fraktionsvorsitzende der baden-württembergischen CDU Manuel Hagel. Außerdem schalten wir zu ARD-Korrespondent Nils Dampz nach Kalifornien.