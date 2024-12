Gesellschaft ohne Gott: Brauchen wir den Glauben noch?

Wenn aus Glauben Hass wird: Zwei Freikirchen in Baden-Württemberg stehen im Fokus des Verfassungsschutzes. Der Prediger einer Freikirche in Pforzheim wurde wegen Volksverhetzung verurteilt, weil er in der Predigt zum Mord an Homosexuellen aufruft und in Riedlingen wurden laut Verfassungsschutz Umsturzpläne einer Freikirche bekannt. In Gesprächen mit einem Aussteiger und einem Opfer der Freikirche wird klar, wie gefährlich radikaler Glaube sein kann.