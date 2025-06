Gastronomie unter Druck – Zwischen Tellern und Trickkiste

Mit:

Alexandra Gondorf (Moderatorin)

Christina Stumpp, Stellvertretende CDU-Generalsekretärin, Finanzpolitikerin

Thomas Eigenthaler, Steuerexperte

Katrin Eßlinger, Wirtin aus Aichtal

Pepe Palme, Hobbykoch aus Pforzheim

Traditionelle Gasthäuser wie Adler, Post und Lamm prägen seit Generationen die Gastronomielandschaft in Baden-Württemberg – Orte der Begegnung und des Geschmacks von Heimat. Doch die Gastronomiebranche steckt in der Krise: Hohe Energiekosten, immenser Personalmangel in der Gastronomie sowie sparsame Gäste gefährden das Überleben vieler Gasthäuser und Restaurants in der Region.

Einige Gastronomen greifen wegen der finanziellen Belastungen zu Tricks an der Kasse, um mehr in der Tasche zu haben. Dem Staat entgehen dadurch Milliarden an Steuern – doch was braucht es, damit ehrliche Küche und traditionelle Gasthäuser in Baden-Württemberg auch eine Zukunft haben?