Die Menschen drängeln sich auf den Weihnachtsmärkten, schmücken die eigenen vier Wände, treffen sich zu Zehntausenden in Fußballstadien, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Doch in den Gotteshäusern herrscht Flaute. Weil die großen Kirchen ihre Glaubwürdigkeit verspielt haben, zu rückwärtsgewandt sind, oder einfach die schlechtere Show machen? Hunderttausende treten jährlich aus der Kirche aus, doch viele suchen nach spirituellen Alternativen: in Freikirchen oder online in esoterischen und spirituellen Kreisen. Aber das ist nicht ganz ungefährlich. Brauchen wir den Glauben also doch?

Mit:

Alexandra Gondorf (Moderatorin)

Klaus Krämer (Bischof der katholischen Kirche),

Philipp Möller (Zentralrat der Konfessionsfreien),

Sibylle Beck (Pastorin ICF Freikirche Karlsruhe).