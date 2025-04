Eine Familie, 130 Straftaten I Zur Sache! Baden-Württemberg

Kriminelle syrische Großfamilie in Stuttgart sorgt für Aufsehen: Über 130 Straftaten, Messerangriffe & Polizeieinsätze. Drei Brüder stehen aktuell wegen einer Messerstecherei vor Gericht, ein weiterer wurde im Februar verurteilt, weil er eine Frau bedroht hat. Die Polizei ist im Dauereinsatz. Wir haben nachgeforscht, mit Nachbarn gesprochen und versucht, die Familie selbst zu erreichen. Was steckt wirklich dahinter – und was sagt die Polizei?

Das ist ein Beitrag aus dem landespolitischen SWR-Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ vom 03.04.2025. Die komplette Sendung und die ganze Debatte rund um das Thema findet Ihr unter diesem Link in der ARD-Mediathek: www.ardmediathek.de/sendung/zur-sache-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8zNDk4MjA2