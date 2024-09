Katrin Lang ist die neue Deutsche Weinkönigin 2022

per Mail teilen

Die neue Deutsche Weinkönigin heißt Katrin Lang aus Baden. Neue Weinprinzessinnen sind Juliane Schäfer aus Rheinhessen und Luise Böhme aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut. Sie hatten es ebenfalls ins Finale der letzten drei geschafft.

Louise Böhme (links), Katrin Lang und Juliane Schäfer (rechts) stehen nach der Krönung auf der Bühne.

Weinkönigin kommt erneut aus Baden

Wie im Vorjahr setzte sich die Vertreterin der Weinanbauregion Baden am Ende durch. Die 23 Jahre alte Katrin Lang stammt aus Ebringen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, hat Weinbau in Neustadt studiert und arbeitet als Winzerin. Die Siegerin löst die amtierende Hoheit Sina Erdrich (Weinbaugebiet Baden in Baden-Württemberg) ab.

Erstmals kam es bei der Wahl auf die Zuschauerinnen und Zuschauer an - diese konnten im Finale mitentscheiden. Sie wählten zwischen zuletzt drei Kandidatinnen, die von der Jury in einer ersten Abstimmung vorausgewählt worden waren. Die Wahl erfolgte per Handy, Tablet oder Laptop über das Abstimmungstool meinSWR.

Kreativität und Schlagfertigkeit waren gefragt

Holger Wienpahl moderierte die Sendung, in der fünf Bewerberinnen aus aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt ihr Fachwissen unter Beweis stellen durften: von einer Weinprobe mit Nennung des richtigen Weines und Anbaugebietes bis hin zu anspruchsvollen Spielen, bei denen vor allem Schlagfertigkeit und Kreativität gefragt war.

"First Lady des Rebensafts"

Die Deutsche Weinkönigin gilt als wichtigste Botschafterin der Branche und vertritt rund 15.000 deutsche Winzer ein Jahr lang bei vielen Terminen auch im Ausland. Die "First Lady des Rebensafts" wirbt auf diese Weise seit 1949.