Cremiges Apfel-Winter-Porridge

per Mail teilen

Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Eva Unkenholz

Zutaten:

4-5 EL Haferflocken

0,5 TL Ceylon Zimt

0,5 TL geriebener Ingwer

1 Apfel

2 EL Ahornsirup

1 Schuss Wasser oder Haferdrink

1 EL Mandelmus oder Cashewmus

optional: 1-2 EL veganes Protein Pulver

Zubereitung

Den Apfel in dünne Schnitze schneiden und mit etwas Zimt in eine beschichtete Pfanne geben. 2 EL Ahornsirup dazu geben und den Apfel auf geringer bis mittlere Hitze goldbraun braten. Währenddessen die Haferflocken zusammen mit dem Ingwer in einen Topf geben und 1 Minute auf mittlerer Hitze unterrühren und kurz rösten. Dann mit Wasser oder Haferdrink aufgießen, kurz aufkochen und etwa 5 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Zimt und eventuell Proteinpulver unterrühren. Den Apfel auf dem Porridge servieren und einen EL Mandelmus oder Cashewmus darüber geben.



Die Treffpunkt Redaktion wünscht Ihnen einen guten Appetit.