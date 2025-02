Herbstwetter, lange Abende – genau die richtige Zeit, um kreativ zu sein. Im Treffpunkt gibt’s Ideen, wie man es sich in der kalten Jahreszeit mit selber gemachten Sachen gemütlich machen kann. Wie wäre es zum Beispiel mit warmen, nachhaltigen Hausschuhen? In Au am Rhein stellen etwa 30 Frauen regelmäßig traditionelle Streffer her – aus alten Wollmänteln und Wolldecken. In Esslingen zeigt Yesim Erdem in Workshops, wie man aus türkischen Kürbissen, sogenannten Kalebassen, Lampen mit einzigartigen Motiven und Lichtprojektionen macht. Im Patchworkhimmel in Grünstadt entsteht aus vielen kleinen Stoffstücken ein großer Stoff, der gesteppt, also gequiltet, und zu wärmenden Decken, Jacken und mehr verarbeitet wird. Die neuesten Wollsorten und coolsten Strick- und Häkeltrends gibt es auf dem Backnanger Wollfest. Und in der Manufaktur „Seifenmagie“ in Pfinztal entstehen aus regionalen und saisonalen Zutaten herbstlich duftende Seifen: zum Beispiel eine Pumpkin Spice Seife mit Kürbis.