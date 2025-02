SWR Extra: Hochwasser im Südwesten

In Baden-Württemberg standen viele Gebiete nach dem tagelangen Dauerregen unter Wasser, zwei Menschen kamen ums Leben. Auch in Rheinland-Pfalz waren viele Regionen betroffen. Mittlerweile sinken die Pegelstände und der Deutsche Wetterdienst hat die Unwetterwarnung für das Land aufgehoben. In der Region um Stuttgart sowie in Oberschwaben und im Allgäu bleibt die Situation jedoch vorerst angespannt. Das SWR Extra gibt einen Überblick über die Situation.