Schneechaos in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz ist eine Schneelandschaft. Soweit das Auge reicht, ist es weiß im Land. Auch am Donnerstag gab es deshalb Verkehrsbehinderungen auf Landstraßen und Autobahnen. Wir blicken in einer Sondersendung in die Regionen, auf die A3, A61 und A63 und zum Flughafen Hahn.