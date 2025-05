Am Donnerstag hat in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen Sulaiman A. begonnen. Der Afghane hatte laut Anklage am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz den Polizisten Rouven Laur tödlich und fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) schwer verletzt. In seinem Fokus stand der Islamkritiker Michael Stürzenberger, den er zunächst attackierte. Stürzenberger wurde schwer verletzt, überlebte den Angriff aber.