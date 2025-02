Ministerpräsident Kretschmann hat am Sonntagnachmittag erklärt, was der Lockdown ab Mittwoch für die Menschen in Baden-Württemberg bedeutet. Er appellierte an die Menschen, auf Kontakte so weit es geht zu verzichten.

Sendung am So. , 13.12.2020 15:30 Uhr, SWR extra, SWR Fernsehen BW