Barbergirl, vegane Ernährung und das Motto: „na dann Prost!“

Die Kandidaten

Jessyca Hartsoe weiß, was Männerbärte lieben. Sie bringt sie in Form, pflegt sie mit feinen Ölen und nicht zuletzt gibt’s bei ihr auch eine sanfte Gesichtsmassage dazu. Kein Wunder, dass sie als Barbergirl so erfolgreich ist!

Markus Keller ist Deutschlands erster Professor für vegane Ernährung. Er hat eine Lebensmittelpyramide entwickelt, die ohne tierische Produkte auskommt und dabei doch nichts vermissen lässt. Denn er ist davon überzeugt, dass eine vegane Ernährung gut schmeckt, gesund ist und für jeden umsetzbar wäre!

Kim Eisenmann hat ein Armband erfunden, mit dem man Getränke auf K.O.-Tropfen testen kann. Ganz einfach im Club ein Tröpfchen aufs Testfeld geben – und schon weiß man, ob die Cola sauber ist oder nicht. Eine tolle Sache!