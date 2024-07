Liebe auf dem Prüfstand

Für Dich soll’s rote Rosen regnen… wer frisch verliebt ist, blendet gerne aus, dass die Liebe auch einen bunten Strauß an Hindernissen und Hürden bereithalten kann. Denn im Alltag sind wir, oft schneller als uns lieb ist, mit ungeahnten Schwierigkeiten konfrontiert.

Wenn die Schwiegermutter als Pflegefall plötzlich ins Haus einzieht, der Alkohol zum besten Freund des Partners wird oder das erste gemeinsame Kind die Liebe auf eine harte Probe stellt. Besonders Patchworkfamilien können ein Lied davon singen, wie belastend das Gerangel um Aufmerksamkeit und Zuwendung werden kann.

Aber auch wenn Paare ständig gegen Vorurteile ankämpfen müssen, kann dies zur Zerreißprobe für die Liebe werden. Sei es, weil ein anderer Glaube, der krasse Altersunterschied oder eine andere Kultur angeblich gegen die Beziehung sprechen.

Manchmal reicht aber auch schon die Banalität des Alltags. Scheinbar ohne Grund gerät im Laufe der Jahre das solide Fundament, das man sich gemeinsam geschaffen hat, ins Wanken. Und statt tiefer Gefühle hagelt es nur noch Schuldzuweisungen und Erniedrigungen. Wer der Versuchung nicht widerstehen kann, ständig an seinem Partner herumzunörgeln, um ihn nach seinen Wunschvorstellungen zu schnitzen, hat gute Aussichten, in absehbarer Zeit wieder ein Leben als Single zu führen.

Häufig ist es aber auch das schleichende Gift der gähnenden Langeweile, das die Beziehung langsam zersetzt. Wer dann auch noch den Partner bei einem Seitensprung erwischt, steht gekränkt und enttäuscht vor einem riesigen Scherbenhaufen. Was tun - bleiben oder gehen?

Saskia Valencia SWR SWR - Baschi Bender Was es bedeutet, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit zum Prüfstand einer Liebe wird, hat Schauspielerin Saskia Valencia erfahren müssen, als ihr Lebensgefährte Thorsten Nindel vor vier Jahren an Lungenkrebs erkrankte: „Davor führten wir eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber ich bin dann zur Mutti geworden, die sich sorgt, kümmert und Verantwortung trägt.“ Nach überstandener Krankheit trennte sich das Paar 2016. Barbara Schwager SWR SWR - Baschi Bender Barbara Schwager hat sich in einen 30 Jahre jüngeren Pakistaner verliebt. Als sein Asylantrag abgelehnt wurde und ihr die Behörden Schlepperei vorwarfen, ging sie sogar für ihn ins Gefängnis: „Es gibt tagtäglich Hürden. Es sind zwei komplett verschiedene Kulturen und der Altersunterschied. Aber durch die Liebe können wir all das akzeptieren.“ Heute wohnt sie mit ihm an einem unbekannten Ort, damit die beiden ihre Liebe ungestört leben können. Björn Echternach SWR SWR - Baschi Bender Wir gegen den Rest der Welt – mit diesen Gefühlen begann auch Ihre Beziehung, Björn Echternach. Doch das scheinbar perfekte Glück wurde schnell getrübt, als sich seine japanischen Schwiegereltern oft monatelang einquartierten: „Wir hatten kaum noch Privatsphäre - das hält die beste Ehe nicht aus.“ Auch das liebe Geld war ständiger Streitpunkt. Daraus wurde ein Rosenkrieg, der bis heute auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Wann er seine Söhne wiedersehen wird, ist ungewiss. Peter Roos SWR SWR - Baschi Bender Auch Schriftsteller Peter Roos hatte kein rosiges Verhältnis zu seinen Schwiegereltern. Denn die hatten für ihre Tochter aus gutem Hause eine völlig andere Vorstellung von ihrem künftigen Schwiegersohn. Doch weder Druck, Drohungen und Gewalt konnten die Zwei auseinanderbringen. Mittlerweile ist die Romanistikprofessorin Dr. Friedericke Hassauer 48 Jahre lang an Peter Roos‘ Seite. Beide gestehen sich aber auch außerhäusige Phasen des Verliebtseins zu: „Uns verbindet ein unsichtbares starkes Band und gegenseitiges blindes Vertrauen.“ Frauke und Markus Kessler SWR SWR - Baschi Bender Frauke und Markus Kessler kennen sich seit Jugendtagen, doch als ihr erstes Kind geboren wird, gerät ihre bis dahin gut funktionierende Beziehung komplett durcheinander. Markus fühlt sich vernachlässigt: „Statt darüber zu reden, habe ich meinen Frust in Bier und Schnaps ertränkt.“ 13 Jahre hängt er an der Flasche, bis ihm Frauke ein Ultimatum stellt: „Entweder der Alkohol oder die Familie.“ Nach erfolgreichem Entzug ist Markus Kessler seit zwölf Jahren trocken. Friederike von Tiedemann SWR SWR - Baschi Bender Eine Suchterkrankung, ein Seitensprung oder der Jobverlust – es gibt viele Prüfsteine für die Liebe, die eine Beziehung schwer ins Wanken bringen können. „Leider kommen Ehepartner viel zu oft erst dann in die Paartherapie, wenn sich das Ruder nicht mehr herumreißen lässt“, stellt Paartherapeutin Friederike von Tiedemann immer wieder fest. Denn dann sind Verletzungen, Distanz und Abneigung oft bereits so ausgeprägt, dass nur noch die Trennungsbegleitung bleibt, so die Psychologin.