Sendung am am 04.04.2025

Brutale Anschläge, bei denen Täter mit Autos in Menschenmengen rasen, sorgen für Angst, aber auch die Gefahr eines Krieges mitten in Europa bereitet uns zunehmend Sorgen. Und die wirtschaftliche Krise lässt viele Menschen um ihre Arbeitsplätze bangen. Die Ängste der Menschen sind in diesen Zeiten vielfältig und sie nehmen zu. Sind wir diesen Ängsten einfach nur schutzlos ausgeliefert oder lassen sich Ängste beherrschen?