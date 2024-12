Im Angesicht des Todes

Sendung am 06.12.2024

Das Leben ist endlich, das wissen wir alle. Und doch ist uns das nur in ausgewählten Momenten oder Lebensphasen wirklich bewusst. In akuter Lebensgefahr oder in einer scheinbar ausweglosen Lage genauso wie bei einer Diagnose mit begrenzter Lebenserwartung. Der Blick auf den Tod verändert oft auch den Blick auf das Leben.