Im Einsatz für andere – lohnt sich das?

Sendung am 15.11.2024

Viele Menschen sind ganz selbstverständlich für andere da. In Notsituationen oder im Alltag, beruflich oder ehrenamtlich. Hilfsbereitschaft ist notwendig und ehrenhaft. Doch was bekommen sie zurück? Viele berichten von Dank, Erfüllung und Sinn. Aber einige begeben sich auch selbst in Gefahr, erfahren Undankbarkeit oder sogar Anfeindungen.