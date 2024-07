Sendung am 02.06.2023

Frisch Verliebte, das sind Dauergrinser, die mit rosaroter Brille durch die Gegend gehen, deren Herz rast, die Schmetterlinge im Bauch haben und glauben, auf Wolke sieben zu schweben. Verliebtheit ist eine Form schwerer geistiger Umnachtung. Das ist biologisch bewiesen. Doch was genau passiert mit uns, wenn wir uns verlieben? Lässt sich diese Euphorie in den Alltag retten? Oder ist Liebe ohnehin nur was für Romantiker?