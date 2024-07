Wie wir Weihnachten feiern

Für viele ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres. Es ist das Fest der Liebe, das in Besinnlichkeit mit der Familie begangen wird. Andere schmeißen große Partys oder sind einfach froh, wenn die Feiertage möglichst schnell vorüber gehen.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Oswin Nitschke

Bis zu 100.000 Lampen erleuchten jedes Jahr das Haus von Oswin Nitschke. Inzwischen ist sein Grundstück zu einer regelrechten Pilgerstätte geworden. Selbst die astronomisch steigenden Stromkosten halten ihn nicht davon ab, die unzähligen Lichter und Figuren aufzubauen: „Es kommen zigtausende Leute hierher, die mit einem strahlenden Lächeln rausgehen“, so Nitschke. „Es gibt auf der Welt so vieles, woran man sparen kann, aber nicht an Weihnachten.“

Désirée Nick

Auch Désirée Nick beginnt bereits drei Monate vor dem Fest ihr Haus aufwendig zu dekorieren, um die Festtage entsprechend zelebrieren zu können. An Heiligabend lädt sie regelmäßig Kollegen ein, mit denen sie gemeinsam feiert: „Wir haben es an Weihnachten extrem gemütlich. So gemütlich, dass andere immer neidisch werden und ganz beschämt in ihr eigenes Dasein zurückkehren“, so die Unterhaltungskünstlerin.

Andreas Altmann

Während viele Menschen monatelang auf das Fest hinfiebern, verbindet Andreas Altmann mit Weihnachten vor allem negative Erlebnisse. Als Kind wurde er von seinem erzkatholischen Vater regelmäßig mit dem Stock verprügelt. „Weihnachten ist mir aufgrund meiner damaligen Situation vergangen. Abends hat es immer gekracht, mein Vater hat zu Hause nur gebrüllt“. Heute ignoriert der Reisejournalist das Fest weitestgehend.

Miriam Schwager

Das Weihnachtsfest ist für Miriam Schwager mit einer Familientragödie verknüpft: Ihr Bruder nahm sich 2018 am ersten Weihnachtstag das Leben. Seitdem liegt sein Tod wie ein Schatten über ihrem Leben. Besonders das darauffolgende Weihnachten war für sie kaum zu ertragen: „Innerlich war ich so traurig und so am Boden zerstört, dass ich einfach nur schaute, wie man diesen Tag rumkriegt.“ Obwohl es ihr schwerfällt, versucht sie mittlerweile wieder bewusst Weihnachten zu feiern.

Alex und Claudia Lohny

Ganz im Zeichen der Liebe steht Weihnachten für Alex und Claudia Lohny. Nach seiner Flucht aus Libyen rief Alex in Berlin eine Suppenküche für Bedürftige ins Leben. Bei seiner ehrenamtlichen Arbeit lernte er mit Claudia seine große Liebe kennen. „Ich habe beim ersten Treffen Herzrasen bekommen und gefragt, ob ich Herzrhythmusstörungen bekomme oder was das ist“, erzählt Claudia. Seit diesem Tag steh das Paar gemeinsam an der Essensausgabe – auch an Heiligabend.

Prof. Gunther Hirschfelder

Warum das Feiern von Weihnachten so hoch im Kurs steht und dabei nur noch wenig mit Religion zu tun hat, weiß Prof. Gunther Hirschfelder. Der Kulturanthropologe beschäftigt sich seit vielen Jahren mit deutschen Bräuchen: Heute steht vor allem die Familie im Vordergrund der Feierlichkeiten: „Weihnachten ist der Termin im Jahr, der am stärksten verbindlich ist für den Zusammenhalt der Familie. Es ist der Anlass, Eltern, Kinder und Verwandte zu besuchen“, erklärt der Kulturwissenschaftler.

Litereratur zur Sendung:

Andreas Altmann

SWR Bloßes Leben Reportagen Verlag: Piper ISBN: 978-3492062466