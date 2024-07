Drei ist keiner zu viel?

Aller guten Dinge sind Drei – aber gilt das auch in der Liebe? Ist Liebe immer eine Sache zwischen zwei Menschen oder können Dreier-Konstellationen vielleicht sogar das größere Glück bedeuten?

Petra Nagel

„Guten Tag, es tut mir leid, aber wissen Sie eigentlich, dass Ihr Mann gerade mit meiner Frau schläft?“. Nach diesem anonymen Anruf fällt Petra Nagel in ein Loch. Wie lange ihr Lebensgefährte ein Doppelleben geführt hat, weiß die Journalistin bis heute nicht. Ein bis zwei Jahre vermutet sie. Dabei hatten sich die beiden Offenheit und Ehrlichkeit versprochen. Der Vertrauensbruch wog schwer: „Ich habe lange gebraucht, um aus diesem Tief wieder rauszukommen. Ich hatte das Gefühl, ewig.“

Kevin

Viele Frauen, die Kevin als Callboy buchen, sind liiert oder verheiratet. Er ist der heimliche Dritte – und sie sprechen lieber mit ihm über ihre sexuellen Wünsche als mit ihren Partnern. Als Highclass-Escort nimmt Kevin 500 Euro für zwei Stunden. Seiner Erfahrung nach erwarten die Frauen aber gar keine Höchstleistungen im Bett, sondern suchen die Aufmerksamkeit, „die Zuneigung eines Mannes, der sie mal in den Arm nimmt und streichelt, sodass sie sich wieder als Frau fühlen.“

Karin Schorr

Die Pflege ihres Mannes, der seit einer Hirnblutung schwer behindert ist, brachte Karin Schorr an ihre Grenzen. Nach fünf Jahren Aufopferung und Verzicht war Ka-rin in einer tiefen Lebenskrise. Bis ihr eine Kontaktanzeige, auf die sie antwortete, ein neues Glück eröffnete. Heute lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Mann unter einem Dach. Die Dreier-Konstellation ist ein Gewinn für alle: „Bei uns ist wieder Leben ins Haus gezogen. Jeder gibt was von sich ab. So funktioniert es.“

Marco, Marcel und Michel

Seit sechs Jahren schon führen Marco, Marcel und Michel, die in der Steiermark auf dem Land wohnen eine Beziehung zu dritt. Marco und Marcel waren schon vier Jahre verheiratet, als sie sich beide gleichzeitig in Michel verliebten. Aus der Eifer-sucht haben sich die drei Männer herausgearbeitet, sie führen nach eigener Aussage ein „biederes Standardfamilienleben“. Jeder von ihnen sagt: „Ich kann mir kein Leben ohne die beiden anderen mehr vorstellen.“

Ullie Bobin

Eine Ménage à trois in Paris – das klingt filmreif: Als junge Studentin stürzte sich die Deutsche Ullie Bobin in ein Abenteuer mit dem Künstler Jean-Claude Bobin und seiner Geliebten Regine. „Man kann zwei oder mehrere Menschen gleichermaßen lieben“, stellt sie fest: „Aber man kann nicht mit ihnen zusammenleben.“ Ullie Bobin heiratet einen anderen Mann, will endgültig einen Schlussstrich unter die Affäre mit dem Maler ziehen, doch Jahrzehnte später holt die Vergangenheit sie ein.

Dr. Mathias Jung

Einen Dritten oder eine Dritte wollen die Menschen eigentlich nicht in ihre Bezie-hung einbeziehen. „Die meisten reagieren darauf panisch, denn das erschüttert erst einmal das Urvertrauen“, sagt der Psychotherapeut Dr. Mathias Jung. Es bedürfe dann vieler vertrauensbildender Maßnahmen, um die Beziehung zu retten. Allerdings: Wenn Paare sich dadurch weiterentwickeln, sei das besser als sich in sprachloser Routine einzuigeln: „Ich rate dazu, auch mal was zu wagen.“

