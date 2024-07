Wahre Liebe hält alles aus, so hört man häufig. Doch die Realität zeigt: Es ist harte Arbeit, eine Beziehung am Leben zu erhalten – und es gibt zahlreiche Gründe, weshalb sie zerbrechen kann.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Britta Nothnagel und Sonja Koppitz

Britta Nothnagel und Sonja Koppitz waren Kolleginnen und beste Freundinnen. Daraus wurde Liebe, die durch eine Hochzeit in Las Vegas besiegelt wurde. Doch Sonjas depressive Phasen wurden zur Belastung: “Ich war zu keiner menschlichen Regung mehr fähig.” Für Britta begann eine schmerzhafte Zerreißrobe: “Keine Liebe mehr zu bekommen, hat mich geschwächt”. Nach acht Jahren trennte sich schließlich das Paar, aber geblieben ist ihre Freundschaft.

Julia Maria Kessler

Als sie sich kennenlernten, verliebte sie sich in einen Menschen, der in seiner neuen Rolle als Patchwork-Vater aufzugehen schien. Doch bald merkte Julia Maria Kessler, dass der Alkohol nicht nur sein Leben, sondern auch ihre Liebe beherrschte: Jahre war sie mitgefangen in der Sucht, ordnete ihr Leben seiner Sucht unter: „Ich war so erschöpft, dass mir die Haare büschelweise ausgefallen sind, habe ständig geweint und gezittert.“ Bis ihr schließlich der Absprung gelang.

Kirsten Adamzik und Tobias Wolff

Als sich Kirsten Adamzik und Tobias Wolff entschieden, Pflegekinder aufzunehmen, ahnten sie noch nichts von den Schwierigkeiten, die bei ihnen ins Haus und in ihre Ehe einzogen: „Wir hatten keinen gemeinsamen Abend, kein Privatleben mehr“, so der Vater dreier Pflegekinder, von denen zwei unter fetalen Alkoholschäden leiden. Schließlich stand ihre Beziehung auf der Kippe und Kirsten vor einer schweren Entscheidung: „Ich wusste, ich schaff‘ das nicht mehr.“ Woraufhin sie ihren Mann vor die Wahl stellte: Entweder die Kinder - oder ich!

Regina und Björn Perder

Vier Affären belasteten die Beziehung von Regina und Björn Perder. Dass ihn auch die Hochzeit nicht von außerehelichen Abenteuern abhielt, erschütterte die vierfache Mutter so sehr, dass sie aus dem gemeinsamen Haus auszog. “In diesem Moment war alles zusammengestürzt, das war alles sehr schmerzhaft und belastend”, sagt Regina. “Ich war dumm und unreif”, erklärt Björn. Doch sie näherten sich wieder an und sind überzeugt: “Wir sind heute glücklicher als je zuvor.”

Dr. Mathias Jung

Für den Therapeuten Dr. Mathias Jung steht fest: “Es gibt keine Liebe ohne Belastungen, sie verändern sich lediglich im Laufe der Zeit.“ So seien Kinder oft ein erster Stresstest. Die plötzliche Erkrankung eines Partners könne außerdem eine Zerreißprobe sein – auch für den gesunden Partner. Und Seitensprünge und Affären wären nicht selten der Anfang vom Ende einer Beziehung, und es gehöre Einiges dazu, wiederholte Fehltritte verzeihen zu können.

