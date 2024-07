Im Angesicht des Verbrechens

per Mail teilen

Ob Mord, Totschlag oder brutale Entführungen - grausame Verbrechen machen uns oft Angst und faszinieren zugleich. Doch was machen sie mit Menschen, die direkt von ihnen betroffen sind oder diese verüben?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Kassra Zargaran

Prostitution, Drogenhandel und rohe Gewalt waren der Alltag von Kassra Zargaran. Er war jahrelang Mitglied der berüchtigten Hells Angels. Bis es zu einem brutalen Mord kam. Für seine Beteiligung an der Tat saß er sieben Jahre im Gefängnis: „Es war noch ein längerer Prozess dann zu sagen: Ich löse mich jetzt davon“. Nach langem Ringen packte er im Prozess als Kronzeuge gegen seine eigenen Kameraden aus und lebt seit seiner Freilassung mit der ständigen Gefahr vor Rache.

Barbara Baumers

2012 verschwand Barbara Baumers Zwillingsschwester spurlos. Zwölf Monate später die traurige Gewissheit: Maria Baumer wurde kaltblütig ermordet. Als sich Jahre später herausstellte, dass es sich bei dem Täter um den Verlobten des Opfers handelte, wurde Barbara Baumer erneut der Boden unter den Füßen weggezogen: „Nie hätte ich gedacht, dass er es war. Ich trete Menschen jetzt definitiv skeptischer entgegen. Das Urvertrauen ist einfach weg.

Anita Weidinger

Der Albtraum vieler Menschen wurde für Anita Weidinger traurige Realität: Mitten in der Nacht stiegen Einbrecher in ihr Haus ein, drangen in ihr Schlafzimmer ein und attackierten sie und ihren Mann. Sie überlebte den Angriff, doch ihr Partner erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Seit dieser Nacht ist für sie nichts wie vorher: „Seit dem Einbruch zittere ich und schlafe schlecht. Oder ich werde nachts wach und muss weinen.“

Thomas Kundt

Als Tatortreiniger und Desinfektor beseitigt Thomas Kundt regelmäßig die Spuren von Gewaltverbrechen. Das Maß an Brutalität, das sich ihm mitunter zeigt, und die Schicksale der Menschen, die sich hinter den unappetitlichen Überresten verbergen, beschäftigen ihn auch nach gut zehn Jahren im Beruf. Deshalb glaubt er: „Es ist besser, wenn es jemand macht, der keinen persönlichen Bezug zu der Person hat.



Link: Homepage Facebook Instagram

Dr. Nahlah Saimeh

Warum Menschen Verbrechen begehen, weiß Dr. Nahlah Saimeh. Als forensische Psychiaterin erstellt sie Gutachten über Gewalttaten und blickt regelmäßig in den Abgrund des Bösen: „Gewaltkriminalität hat mit urmenschlichen Motiven zu tun: Eifersucht, Neid, Habgier, Konkurrenzgefühle und Rache.“ Unter bestimmten Bedingungen, so die Psychiaterin, kann jeder Mensch straffällig werden. Aber traumatisierende Erlebnisse und eine schlimme Kindheit führen nicht automatisch zu einer Verbrecherkarriere.

Link: Homepage

Literatur zur Sendung:

Dr. Nahlah Saimeh

SWR Das liebe Böse Warum wir gut sein wollen und nicht können Verlag: Fischer & Gann ISBN: 978-3958835627

SWR Grausame Frauen Schockierende Fälle einer forensischen Psychiaterin Verlag: Piper Verlag ISBN: 978-3-492-06220-6

Kassra Zargaran

SWR Der Perser Wie ich ein Hells Angel wurde, als Kronzeuge vor Gericht auspackte und im Zeugenschutz landete Verlag: Riva ISBN: 374231985

Thomas Kundt