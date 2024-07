Die Kunst der guten Entscheidung

Wir alle tun es täglich und doch fällt es uns oft so schwer: Entscheidungen zu treffen. Besonders wenn sie schwerwiegend und folgenreich sind. Wie trifft man die richtige Entscheidung? Und wie geht man mit falschen um?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Milena Moser

Als die Ehe der Schriftstellerin Milena Moser in die Brüche ging, entschied sie sich zu einem radikalen Neuanfang: Sie zog alleine von der Schweiz in die USA. Familie, Karriere, Besitz – all das ließ sie zurück. Doch als sie sich gerade eingelebt hatte, kam es wieder anders: Völlig überraschend trafen sie unerwartete Gefühle. „Ich habe mich so erschrocken und dachte, scheiße, ich verliebe mich!“ Wieder standen schwerwiegende Entscheidungen an, denn der Künstler Victor, in den sie sich verliebte, ist todkrank …

Alexander Höller

„Ich habe meinen Erfolg meiner Entschiedenheit zu verdanken“, davon ist der Künstler Alexander Höller überzeugt. Mit 17 Jahren brach er die Schule ab und setzte alles auf eine Karte, um sich voll und ganz der Malerei widmen zu können - eine Entscheidung, die in seinem Umfeld auch für Kopfschütteln und Kritik sorgte. Doch der Erfolg gibt dem Shooting-Star der deutschen Kunstszene, der seine Bilder weltweit verkauft, heute recht.

Jutta Kammann

Seit vielen Jahren steht die Schauspielerin Jutta Kammann vor der Kamera, 16 Jahre lang auch in der erfolgreichen ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Doch dann wurde ihre Rolle gestrichen. „Manchmal wird einem die Entscheidung aus der Hand genommen“, sagt Kammann, die das Serien-Aus überraschend traf. Im gleichen Jahr entschloss sie sich jedoch aus freien Stücken zu einem anderen Schritt, der ihr Leben veränderte …

Matthias Wagner

Der Leidensweg, der hinter Matthias Wagner liegt, ist lang. Bei ihm führte eine Sportverletzung zu einem langen Martyrium, denn infolge der Verletzung wuchs in seinem Knie Gewebe, das zu unerträglichen Schmerzen führte – die auch ihn als Mensch stark veränderte. Selbst seine Ehe zerbrach fast daran, bis er sich zu einem radikalen Entschluss durchrang und sich das Bein amputieren ließ. "Der Abschied vom Bein hat viele Jahre vorher stattgefunden. Ich war froh, dieses Anhängsel los zu sein."

Ragna Krückels

Als Bergführerin weiß Ragna Krückels, dass von manchen Entscheidungen Leben und Tod abhängen können. Am eigenen Leib erfuhr sie dies, als sie mit Ihrem Mann auf einer Expedition im Himalaya unterwegs war. Beim Abstieg vom Gipfel des fast 7000 Meter hohen Ama Dabla passierte das Unglück: Das Seil ihres Mannes riss. „Wir haben uns in die Augen geguckt in dem Moment. Ich habe gesehen, dass er weiß, dass er jetzt stirbt.“ Für Ragna Krückels war sofort klar, dass sie handeln musste.

Dr. Melanie Wolfers

Dr. Melanie Wolfers ist Philosophin und Theologin und erlebt bei vielen Begegnungen, wie schwer es Menschen fällt, sich im Leben zu entscheiden. Drei Fragen seien es, die man sich immer vor wichtigen Entscheidungen stellen sollte, sagt sie: Was kann ich? Was will ich? Wie lässt sich das verwirklichen? Zwar entpuppe sich nicht jede Entscheidung im Nachhinein als richtig, doch Melanie Wolfers ist überzeugt: „Die schlechteste Entscheidung ist die, keine Entscheidung zu treffen.“

