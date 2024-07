Oma, Tochter, Enkelin – was Frauen wichtig ist

Bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in den letzten Jahrzehnten viel passiert. Vieles, was für die Generation der Großmütter noch undenkbar war, ist für ihre Enkelinnen heute ganz selbstverständlich. Doch: Wie weit sind wir wirklich?



Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Renate Schmidt

Der Lebensweg, auf den Renate Schmidt heute zurückblickt, ist für eine Frau ihrer Generation alles andere als gewöhnlich. Mit 17 Jahren wird sie schwanger, muss das Gymnasium verlassen – und wählt trotzdem den Weg in den Beruf und später in die Politik. Als Bundesministerin für Familien und Frauen machte sie sich für die Anliegen von Frauen stark. Heute sagt sie: „Juristisch haben wir die Gleichberechtigung erreicht. Aber faktisch ist es nach wie vor nicht der Fall.“

Christel Pfisterer und Chiara Biegel

Eine ganze Generation trennt Christel Pfisterer und Chiara Biegel – und trotzdem fühlen sich die Oma und ihre Enkelin eng verbunden. Während für Christel die Entbehrungen der Nachkriegszeit das Leben prägten, stehen Chiara heute anscheinend alle Türen offen. Und sie weiß zu schätzen, dass Frauen heute nicht mehr nur als Ehefrau und Mutter leben können. Sie sagt: „Am wichtigsten ist, dass man heute ein eigenständiges Leben führen kann und nicht mehr an irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge gebunden ist.“ Und ihre Oma ergänzt: „Ich bin froh, dass das so ist. Die haben die Chance, freier und unabhängiger zu sein.“

Ramona Waldmann und Tanisha Winterstein

Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, das war für Ramona Waldmann lange Zeit kaum möglich. Aufgrund von Schicksalsschlägen und unglücklichen Beziehungen blieben ihr nur wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Erst spät fasste sie den Entschluss, sich selbstständig zu machen. Für ihre Tochter Tanisha Winterstein ist das ein Ansporn, schon in jungen Jahren ihren eigenen Weg zu gehen. Sie sagt: „Ich will mein Leben so führen, wie ich es will, und nicht, wie jemand anders sagt, dass es richtig ist.“ Und auch ihre Mutter Ramona ist überzeugt: „Heute sehe ich mich als eine starke Frau, ich würde mich niemals geringwertiger einschätzen als ein Mann.“

Katja Kullmann

Für Katja Kullmann ist eines ganz klar: „Allein zu leben ist in einer Frauen-Biografie eine von vielen Möglichkeiten. Das ist kein Notfallprogramm oder ein Problemfall-Leben.“ Denn häufig, so die Autorin und Journalistin, werden alleinstehende Frauen nach wie vor bemitleidet oder belächelt. Dabei sei wahre Gleichberechtigung erst dann möglich, wenn allen Frauen klar ist, dass sie nicht auf Männer angewiesen sind.

Ursula Karven

Unter dem Stichwort #metoo wurde in den letzten Jahren viel über sexuelle Übergriffe gesprochen. Doch die Schauspielerin Ursula Karven sagt: Geändert hat sich kaum etwas. Sie fordert einen besseren Schutz für Frauen vor sexueller Belästigung. „Ich werfe der Politik vor, realitätsfern zu sein“, so Karven, die sich nun als Initiatorin einer Petition dafür einsetzt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden.

