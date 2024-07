Die Suche nach dem perfekten Ich

Sei es die Suche nach dem Traumkörper oder nach einem möglichst perfekten Lebensstil – viele Menschen streben danach, sich immer weiter zu optimieren. Sie scheuen keine Kosten und Mühen, das perfekte Ich zu erreichen.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Nils Binnberg

Eigentlich wollte Nils Binnberg nur ein bisschen abnehmen. Doch die Suche nach der perfekten Ernährung machte ihn süchtig: „Ich bin wirklich einem Ernährungsguru nach dem anderen in die Arme gelaufen und habe mich gefühlt wie ein Heiliger.” Seine Beziehungen und die Gesundheit litten zunehmend unter dem krankhaften Optimierungszwang. Er musste erst erkennen, dass er an einer Essstörung litt, bevor er die Reißleine ziehen konnte.

Jessy Bunnington

Schon als Kind hatte Jessy Bunnington den Traum, ihren Körper zu optimieren. Doch bereits der Gebrauch von Lippenstift stieß bei ihren Eltern auf Unverständnis. Mit 18 unterzog sie sich dennoch zum ersten Mal einer Schönheits-OP. Zahlreiche Eingriffe, die ihren Körper zu einem Gesamtkunstwerk machen sollten, folgten. Die Konsequenz: Ihre Eltern brachen den Kontakt ab. Doch das nimmt sie in Kauf: „Aktuell gibt es den Punkt noch nicht, an dem ich mich fertig perfektioniert habe.”

Patrick Kramer

Patrick Kramer flog als Unternehmensberater von Termin zu Termin, rund um die Welt. Doch sein Familienleben und seine Gesundheit blieben auf der Strecke: „Ich hatte ein Burnout und lag vier Wochen lang komplett flach.“ Daraufhin krempelte er sein Leben um und lebt seither als sogenannter „Biohacker“. Täglich vermisst er mit verschiedenen Geräten seine Körperfunktionen, er optimierte seinen Schlaf und misst sogar beim Meditieren seinen Erfolg.

Sabrina Fox

Sabrina Fox war eigentlich im perfekten Leben angekommen und sowohl beruflich als auch privat auf der Erfolgsspur. Doch irgendetwas fehlte ihr: „Uns wurde versprochen, dass wir auf dem Gipfel des Erfolgs glücklich sein werden. Aber das war nicht der Fall.“ Nach einer schweren Krise begab sich die Fernsehmoderatorin auf einen langen spirituellen Weg der Selbsterkenntnis und auf die Suche nach innerem Frieden.

Christine Oberle

Im Leben von Christine Oberles Mann Thomas zählten nur Leistung und Perfektion. Nach außen hielt der Unternehmer diese Fassade aufrecht und lebte ein erfolgreiches Leben, doch innerlich kämpfte er mit den harten Anforderungen seines Alltags: „In seinem Freundeskreis war er der ewig Toughe, aber niemand, der eine Schwäche zeigt.“ Als Thomas schließlich keine Kraft mehr hatte, dieses Bild aufrecht zu erhalten, nahm er sich das Leben.

Prof. Joachim Bauer

Der Neurowissenschaftler und Psychotherapeut Prof. Joachim Bauer sagt: „Wir alle haben in immer wieder Zweifel daran, gut genug zu sein.“ Viele Maßnahmen zur Selbstoptimierung sind Anzeichen für diese Zweifel an der eigenen Person. Der Versuch, die inneren Zweifel zu kompensieren wird dann zum Kraftakt im äußeren Bereich. Die sozialen Medien tragen darüber hinaus dazu bei, dass Druck entsteht. Das Ziel, so Bauer, müsste sein, mit sich selbst in Frieden zu leben.

