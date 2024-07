Die langen Schatten der Vergangenheit

per Mail teilen

Ob eine alte Affäre, ein unverarbeitetes Trauma oder eine eigentlich längst verheilte Erkrankung – die Vergangenheit lässt sich oft nicht einfach abschütteln. Stattdessen wirft sie einen langen Schatten und bestimmt unser Handeln bis in die Gegenwart.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Dr. Elfriede Moder-Frei

Vor einigen Monaten holte die Vergangenheit Dr. Elfriede Moder-Frei ein. Aus den USA erreichte sie die Nachricht, dass Überreste ihres seit 1983 verschollenen Bruders Rudolf gefunden worden waren. Dieser war von einer Tour durch die Rocky Mountains nicht mehr zurückgekehrt. „Ich hatte gehofft, ihn nun bestatten und so das Kapitel schließen zu können“, sagt die 64-Jährige. Doch das FBI gibt die Überreste nicht frei – und wieder lebt die ehemalige Lehrerin im Ungewissen.

Maik Handlos

Jahrzehntelang führte Maik Handlos ein filmreifes Doppelleben. Vordergründig war er ein treuer Familienvater und Bankangestellter, im Geheimen veruntreute er jedoch Gelder in Millionenhöhe, um seine SM-Sucht zu finanzieren. Bis heute verfolgt ihn die Vergangenheit: „Natürlich weiß jeder, der danach sucht, sofort über meine Geschichte Bescheid.“

Nora Hespers

Die Familiengeschichte von Nora Hespers ist geprägt von ihrem Großvater, der als Widerstandskämpfer gegen die Nazis gehängt wurde. Erst als Erwachsene beginnt sie zu verstehen, wie die Kriegsereignisse auch ihren Vater so stark prägten, dass in der Folge der Kontakt zu ihm abriss: „Es sind Traumata aus seiner Kindheit ausgebrochen und er hatte Verfolgungswahn und Panikattacken.“ Nach mehr als 15 Jahren näherten sich die beiden schließlich wieder an.

Sandra Hlusiak

Sandra Hlusiak war eine kerngesunde junge Frau, bis sie sich mit dem Coronavirus infizierte. Es folgte ein langer Leidensweg voller Frust, Rückschläge und Ungewissheit: „Keiner kann mir sagen, wann es mir wieder gut gehen wird. Arbeiten ist immer noch unmöglich.“ Bis heute leidet sie unter Long-Covid und versucht sich in ihr altes Leben zurückzukämpfen.

Natalie Barth

Natalie Barth wurde in die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hineingeboren und ordnete ihr gesamtes Leben der Sekte unter. Als sie austrat, brach ihre Familie den Kontakt zu ihr ab: „Als meine Mutter starb, durfte ich nicht mal zur Beerdigung und erhielt keinerlei Informationen.“ Das stürzte sie in ein tiefes Loch. Bis heute leidet sie unter den Glaubenssätzen, die ihr beigebracht wurden.

Professor Dr. Wilhelm Schmid

Professor Dr. Wilhelm Schmid weiß, warum sich die Schatten der Vergangenheit nicht einfach abschütten lassen: „Diese Schatten gehören unweigerlich zu dem Leben und unserer Geschichte dazu. Wir definieren uns darüber, das ist unsere Identität.“ Umso wichtiger ist es für den Philosophen, dass wir die Geschehnisse nicht verdrängen, sondern offen mit diesen umgehen.

Literatur zur Sendung:

Nora Hespers

SWR Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich Verlag: Suhrkamp ISBN: 9783518471630

Professor Dr. Wilhelm Schmid

SWR Heimat finden Vom Leben in einer ungewissen Welt Verlag: Suhrkamp ISBN: 3518429787