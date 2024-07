Geliebte, gehasste Familie

Familie kann man sich nicht aussuchen. Egal ob man mit ihr Liebe und Geborgenheit verbindet oder Angst und Schrecken – Familie bleibt Familie.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Timo Hildebrand

Ex-Nationaltorwart Timo Hildebrand kennt kein unbeschwertes Aufwachsen. Sein Vater kämpfte mit Alkoholproblemen, von klein auf war die familiäre Atmosphäre geprägt von Spannungen und Konflikten: „Das Fußballspielen war auch eine Flucht vor den Streitigkeiten bei mir zuhause.“ Eine Vaterfigur, die ihm Halt geben konnte, hat der langjährige VfB Stuttgart-Keeper stets vermisst – umso mehr genießt er die enge Bindung, die er zu seiner Mutter und zu seinem neunjährigen Sohn hat.

Ingo Nommsen

Ingo Nommsen hingegen ist in einem harmonischen Zuhause mit viel Liebe und Verständnis aufgewachsen. In der Rückblende sind die Kindheitserinnerungen des Moderators durchweg positiv besetzt: „Ich habe nie ein böses Wort gehört. Unsere Eltern hatten ein großes Vertrauen in mich und meinen Bruder, wir konnten alles ausprobieren.“ Dass diese Bullerbü-Kindheit aber auch Schattenseiten haben kann, musste er in seinem späteren Berufsleben erfahren.

Nilüfer Türkmen

Dass auch das Leben mit geliebter Familie kummervoll und hart sein kann, lernte Nilüfer Türkmen schon früh. Bis sie neun Jahre alt war, lebte sie eng zusammen mit ihrer schizophrenen Mutter – und lebte in deren Lebenswelt: „Ihre Ängste haben sich auf mich übertragen“, sagt sie, „ich habe angefangen zu glauben, was sie glaubte.“ Erst als sie ins Kinderheim kam, durfte sie endlich Kind sein. Die Liebe zu ihrer Mutter und von ihrer Mutter blieb von der Krankheit jedoch stets unberührt.

Christine Forster

Christine Forster hatte bereits vier Kinder, als sie sich vor zwanzig Jahren entschied, Pflegemutter zu werden. Neun Pflegekinder hat sie im Laufe der Jahre begleitet. Mit den meisten hat sie bis heute engen Kontakt, drei der Kinder leben immer noch bei ihr und ihrem Mann. „Als unser erster Pflegesohn die Abschlussrede an seiner Schule halten durfte, hatten wir Tränen in den Augen vor Stolz“, erzählt sie. Aber auch in schweren Zeiten hielt die Großfamilie immer fest zusammen.

Pasqualina Perrig-Chiello

„Dass die Gefühle gegenüber engen Familienmitgliedern ambivalent sind, ist normal“, sagt Pasqualina Perrig-Chiello. Nähe schaffe Reibung: Hass und Liebe, beides gehöre dazu. Die Entwicklungspsychologin und Familientherapeutin weiß, dass es aber auch Situationen gibt, die zur Entfernung und Entfremdung von der eigenen Familie führen. Dennoch sei die Sehnsucht nach Zusammenhalt und Bindung, im Guten wie im Schlechten, fast immer Teil von Familienkonstrukten

