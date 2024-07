Manche Menschen gibt es nur im Doppelpack. Sei es im Beruf, in der Liebe oder in der Familie – sie sind immer zu zweit anzutreffen. Egal was auch kommen mag, nichts kann sie voneinander trennen. Doch was macht diese spezielle Bindung zwischen zwei Menschen aus?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher: Axel Kahn SWR Ein Leben im Schatten seines jüngeren Bruders führte lange Zeit Axel Kahn. Während Oliver Kahn eine Weltkarriere als Fußballprofi hinlegte, blieb Axel der Erfolg meist verwehrt. Auch um die Anerkennung seines Vaters und von Freunden musste er hart kämpfen: „Da wurde ich einfach so ein bisschen beiseitegelegt. Das war für mich ein schwerer Prozess, den ich viele Jahre durchgemacht habe.“

Links: Homepage - Facebook Iny Klocke und Elmar Wohlrath SWR Die Leidenschaft fürs Schreiben verbindet das Bestseller-Ehepaar Iny Klocke und Elmar Wohlrath seit Jahrzehnten. Unter dem Pseudonym „Iny Lorentz“ veröffentlichte das Autoren-Doppelpack Erfolgsromane wie „Die Wanderhure“. Waren sie früher ausgeprägte Individualisten, können die beiden inzwischen nicht mehr ohneeinander: Wohlrath sagt heute: „Wenn jemand von uns mal im Krankenhaus ist, dann kriegt der andere Entzugserscheinungen.“

Link: Homepage Maria Brandt SWR Ihre große Liebe hat Maria Brandt an Krebs verloren. Als die junge Mutter mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger ist, ereilt ihren Mann die Schockdiagnose: bösartiger Tumor. Trotz zunächst erfolgreicher Chemo kommt der Krebs umso heftiger zurück und lässt die junge Mutter alleine zurück: „Ich habe meine Hälfte verloren, ich habe mich wie durchgeschnitten gefühlt. Die Hälfte von mir ist weg.“

Link: Homepage Thorsten Habel SWR Die Angst vor lebensbedrohlichen allergischen Schocks prägten den Alltag von Thorsten Habel bis Hanni in sein Leben kam: Die Assistenzhündin bemerkt nicht nur, wenn sich ein Schock anbahnt – sie ist für Thorsten viel mehr: „Sie ist mein Seelenhund. Wenn es mir mal nicht gut geht, spürt sie das sofort. Sie ist mein Anker in der Verzweiflung. Sie holt mich aus Tiefs.“

Link: Facebook - Instagram Literatur zur Sendung Iny Klocke und Elmar Wohlrath SWR Die Perlenprinzessin Kannibalen Verlag: Knaur TB ISBN: 978-3426526064 SWR Die Perlenprinzessin Rivalen Verlag: Knaur TB ISBN: 978-3426526057 Axel Kahn SWR Das Kahn-Gen Mensch-Macher-Networker Verlag: basic erfolgsmanagement ISBN: 3944987217 Maria Brandt SWR Andrea Bizzotto Die Geschichte vom Tollpatsch auf dem Fahrrad Verlag: Eigenverlag ISBN: 13: 978-1694058379