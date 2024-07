Leben mit dem Verbrechen

per Mail teilen

Immer wieder erschüttern uns Nachrichten von brutalen Verbrechen bis ins Mark. Für die Opfer und alle Beteiligten ist es nach diesen Vorfällen oft sehr schwer in ein normales Leben zurückzufinden.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Christoph Hesse

Auf brutale Weise wurde Christoph Hesses Mutter von dessen eigenem Vater ermordet. Schon als Kind erfuhr er viel Gewalt in seinem Elternhaus, doch durch die grausame Tat begann eine lange Leidenszeit voller ungeklärter Fragen und Selbstzweifel: „Das hat sich angefühlt, als wenn man mir gerade den Boden unter den Füßen wegreißt. Ich habe realisiert, dass ich jetzt alleine bin und ich in diesem Moment beide Elternteile verloren habe.“

Charlotte Link

Bestseller-Autorin Charlotte Link ist für viele untrennbar mit mysteriösen Kriminalfällen verbunden. Mit mehr als 30 Millionen verkauften Büchern ist sie die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. „Ich fand es schon immer ungeheuer spannend, wie Menschen in scheinbar ausweglosen Situationen zu Verbrechen hingetrieben wurden und hatte auch die Fantasie, mir das auszudenken.“

Alice Westphal

Gleich mehrfach wurde Alice Westphal Opfer von sexuellem Missbrauch und häuslicher Gewalt. Hilfe bekam sie von ihrem Umfeld jedoch nicht und hat diese auch lange nicht eingefordert: „Ich habe das lange verdrängt. Da sind ein ganz tiefer Schmerz und eine große Wut in mir.“ Ihr halbes Leben litt sie unter den Taten, bis sie sich dazu entschloss, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Joe Bausch

Ein Großteil seines Lebens hat Joe Bausch mit schweren Verbrechen und brutalen Tätern verbracht. Den meisten TV-Zuschauern ist er vor allem als Gerichtsmediziner im Kölner Tatort bekannt, doch hinter der Kamera war er viele Jahre als Gefängnisarzt tätig und kümmerte sich um verurteile Schwerverbrecher: „Ich war der Einzige im Knast, der die Menschen anfasste, ohne ihnen Handschellen anzulegen oder sie auf gefährliche Gegenstände abzutasten.“

Rudolf Szabo

Eine ganze Serie an Banküberfällen beging Rudolf Szabo. Um an Geld zu gelangen und seine Schulden zu begleichen, schreckte er auch vor roher Gewalt nicht zurück: „Ich habe alles sehr professionell geplant und dann meine Gefühle ausgeschaltet, so wie ich das früher im Militär gelernt habe.“ Erst im Gefängnis wurde er sich über das Ausmaß seiner Taten bewusst und begann ein neues Leben.

Dr. Nahlah Saimeh

Psychiaterin und Forensikerin Dr. Nahlah Saimeh weiß, was Menschen dazu verleitet, grausame Straftaten zu begehen und ob es Opfern wie Tätern anschließend noch möglich ist, in ein normales Leben zurückzukehren: „Es kommt immer auf die Persönlichkeit an. Gerade bei Tätern ist es häufig ein jahrelanger Prozess, Reue zu empfinden, da es um Scham geht und darum eigene Fehler einzugestehen.“

