Tabukrankheiten - wofür schämen?

„Peinlich!“, „Eklig!“ oder „Hässlich!“ – noch immer gibt es zahlreiche Krankheiten, bei denen Betroffene neben körperlichen oder psychischen Leiden auch noch mit den schrägen Blicken oder

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Sara Wendhack

Bereits im Alter von zwei Jahren fielen Sara Wendhack plötzlich ihre Haare aus: Statt schöner roter Locken trug sie auf einmal Glatze, sehr zum Entsetzen ihrer Eltern. Die Diagnose: kreisrunder Haarausfall. „Ich fand mich immer furchtbar hässlich“, sagt Wendhack, „ich habe mich wie eine Außerirdische gefühlt.“ Jahrzehntelang verließ sie das Haus nicht ohne Perücke, um irritierte Blicke zu vermeiden. Doch vor einem halben Jahr traf Wendhack eine radikale Entscheidung.

Patrick Schloss

Für Patrick Schloss war die Diagnose Darmkrebs ein großer Schock. Seit einer Operation begleitet ihn ein Stoma durch seinen Alltag. Ein künstlicher Darmausgang: Für Schloss schier unerträglich. Er schämte sich so sehr, dass ihn schwere Depressionen sogar zu Suizidgedanken trieben. „Es war mir peinlich, wenn der Darm gepupst hat, laute Geräusche gemacht hat“, sagt Schlosser. „Ich dachte ständig nur: Hoffentlich macht das Stoma nicht gerade jetzt.“

Melanie Clauss

Melanie Clauss weiß, wie schambehaftet auch psychische Erkrankungen sind. Vor vier Jahren begannen bei ihr die ersten Vorboten – ständig wiederholte sie Kontrollgänge, ob Türen und Fenster geschlossen und alle Geräte abgeschaltet sind: „Lange Zeit versuchte ich, meine Zwänge vor meinen Kollegen und meiner Familie zu verstecken.“ Hinzu kamen ein Wasch- und Ordnungszwang und Zwangsgedanken, bis die Zwänge schließlich ihr komplettes Leben dominierten.

Inge Erdinger

Oben schlank, unten dick: Das war Inge Erdingers Körperform, als sie jünger war. Dass ein Lipödem, eine Fettverteilungsstörung, Grund dafür war, erfuhr sie erst, als Schmerzen und Gewichtszunahme immer schlimmer wurden. Bis zu vier Millionen Frauen in Deutschland haben ein Lipödem, doch nur wenige sprechen offen darüber. „Wenn Kinder auf der Straße auf mich zeigen, erkläre ich ihnen, was mit mir los ist“, sagt Erdinger, die gegen die Stigmatisierung dieser Krankheit kämpft.

Steve Pinther

Wenn Rettungssanitäter Steve Pinther von einem Einsatz zurückkommt, muss er erstmal seine Socken auswringen. Er hat eine Hyperhidrose, sein Körper produziert im Übermaß Schweiß – selbst bei klirrender Kälte oder im Schlaf. „Vor meinem Verlobten habe ich meine Krankheit lange geheim gehalten“, sagt Pinther. Jahrelang versuchte er alles, um die Schweißbildung zu verringern, nun liegt all seine Hoffnung auf einer Operation, die ihn von seinem Leiden erlösen soll.

Dr. Yael Adler

Starke Gerüche, laute Geräusche, Haarausfall oder Schmerzen im Intimbereich: Als Hautärztin ist Dr. Yael Adler nichts von alledem fremd, was menschliche Körper eben so produzieren. Sie weiß, wofür Menschen sich am meisten schämen, aber sie weiß auch: Tabus können tödlich sein. „Wenn man mit einem ärztlichen Besuch zu lange wartet, können Tabukrankheiten gefährlich werden“, sagt die Ärztin.

