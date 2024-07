Nur nicht aufgeben!

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Claudia Wenzel

Jahrelang konnte Claudia Wenzel ihre große Liebe nur heimlich treffen, denn ihre Beziehung fing mit einem Seitensprung an. Ein Happy End war nicht in Sicht - Schauspielkollege Rüdiger Joswig war verheiratet und hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen. Und so begann ein fast dreijähriges Versteckspiel. Nur Geliebte sein kam aber für die Serien-Darstellerin nicht in Frage: „Für die große Liebe zu kämpfen lohnt sich immer.“ Nun sind die beiden seit 17 Jahren verheiratet.

Maximilian Schwarzhuber

Aufgrund einer Entzündung des Nervensystems hatte Maximilian Schwarzhuber bereits als Kind starke Schmerzen und war unzählige Male im Krankenhaus. Es folgte ein langer Leidensweg, der von Mobbing und Depressionen begleitet war. Bis er sich vor drei Jahren auf eigenen Wunsch zur Amputation beider Unterschenkel entschied und für ihn ein völlig anderes Leben begann: „Es sind nicht die Beine, die uns bewegen, es ist unser Denken.“

Azadeh Falakshahi

Azadeh Falakshahi war Mitte 20, als sie ihren ersten Currywurst-Laden mitten in London eröffnete. Die aus dem Schwarzwald importierte Wurst fand bei den Kunden großen Anklang, schnell war sie Inhaberin von fünf Filialen. Bis Corona für das plötzliche Aus der Erfolgsgeschichte sorgte: „Die sechsstelligen Jahresmieten liefen weiter, doch von heute auf morgen war der Umsatz weg.“ Statt zu resignieren, setzt die Unternehmerin ihre Pläne nun in ihrer alten Heimat Lörrach um.

Torsten Söder und Nele Rüpke

Die Bäckerei stand kurz vor der Schließung, das letzte Wirtshaus fand keinen Nachfolger – dieser wachsenden Dorf-Verödung wollten die Kirchboitzener nicht länger zusehen. „Wir sind selbst aktiv geworden und haben mit unserem Privatvermögen eine Genossenschaft gegründet“, so Torsten Söder, der zusammen mit anderen Dorfbewohnern die Idee zur Rettung der dortigen Infrastruktur hatte. Viele Bewohner beteiligten sich finanziell und packten bei der Gasthof-Renovierung und beim Bau des kleinen Einkaufszentrums mit an. Auch Nele Rüpke: „Aufgeben kam für niemanden von uns in Frage“, so die 19-Jährige.

Michaela Huber

„Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und stärken, können auch Dinge erreicht werden, die zunächst völlig aussichtslos erscheinen.“ Aus langjähriger Therapeutenerfahrung weiß Michaela Huber wie wichtig es ist, seine Ziele und Träume zu verfolgen. Dafür seien Mut, Durchhaltevermögen und Ehrgeiz, aber auch Geduld und Frustrationstoleranz gefragt, so die Diplompsychologin und Traumaexpertin.

Literatur zur Sendung

Michaela Huber

SWR Der innere Ausstieg Transgenerationale Gewalt überwinden Verlag: Books on Demand ISBN: 978-3752821482

Michaela Huber, Pauline C. Frei

SWR Von der Dunkelheit zum Licht Trauma, Krankheit und Todesnähe überwinden Verlag: Junfermann ISBN: 978-3-87387-686-6